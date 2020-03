Rakúsko žiada občanov, aby sa vrátili zo zahraničných dovoleniek

Viedeň 16. marca (TASR) - Približne 30.000 registrovaných rakúskych turistov sa v súčasnosti nachádza vo vyše 100 krajinách sveta, zatiaľ čo pribúdajú dopravné obmedzenia v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu. Odhaduje sa, že ďalšie desaťtisíce Rakúšanov vycestovali bez registrácie, informovala v pondelok tlačová agentúra APA.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí teraz adresovalo týmto občanom naliehavú výzvu, aby bezodkladne pristúpili k návratu, kým "ešte fungujú linkové lety". Mali by pritom zvážiť aj možnosť cestovať cez iné európske krajiny, pokiaľ už nie sú k dispozícii priame lety do Rakúska.



"Musíme vychádzať z toho, že to bude v nadchádzajúcich dňoch čoraz ťažšie. Takže nestrácajte, prosím, čas," poradil turistom rezort diplomacie, ktorý od pondelkového večera plánoval taktiež organizované presuny do vlasti. Prvými v poradí mali byť dovolenkári z Maroka, v utorok sa zase očakáva návrat Rakúšanov z Tenerife, Maurícia, Maldív či Kapského mesta.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vydalo v súvislosti s koronavírusovou pandémiou ešte minulý piatok cestovateľskú výstrahu vysokého stupňa. V piatok popoludní zabezpečilo prvý letecký presun do vlasti pre zhruba 150 turistov nachádzajúcich sa v Taliansku.



Od pondelka nadobudli v Rakúsku účinnosť rozsiahle obmedzenia pohybu ľudí vo verejnom priestore, ako aj značné obmedzenia prevádzky obchodov a reštaurácií. Prezident Alexander Van der Bellen sa pri tejto príležitosti poďakoval prostredníctvom sociálnych médií všetkým občanom, ktorí "zostali doma a obmedzili tak svoje osobné kontakty na najnutnejšiu mieru".