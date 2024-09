Rakúsko žiada o vydanie Slováka podozrivého z vraždy 91-ročnej ženy

Viedeň/Bratislava 23. septembra (TASR) - O vydanie päťdesiatdvaročného Slováka, ktorý je podozrivý zo zabitia 91-ročnej ženy po vlámaní sa do záhradného domčeka v rakúskej metropole Viedeň, požiadala tamojšia prokuratúra. Pre agentúru APA to v pondelok potvrdila jej hovorkyňa Nina Busseková, píše TASR.



K vlámaniu a následnej vražde došlo podľa rakúskej polície ešte začiatkom septembra v okruhu Wien-Floridsdorf. Muža usvedčili stopy DNA a po pátraní bol nakoniec zadržaný v slovenskej dedine Čakanovce.



Bezvládne telo ženy objavili v záhradkárskej oblasti Bahndammweg jej príbuzní 4. septembra; privolaný lekár mohol už len konštatovať smrť. Na hlave mala poranenia, ktoré naznačovali použitie násilia tupým predmetom, cituje APA.



Mŕtve telo ženy našli v posteli, pričom podozrivý páchateľ sa do chatky dostal násilím; na mieste sa našli stopy po vlámaní. Žena podľa príbuzných uchovávala v chatke aj cenné predmety.



Pitva preukázala, že páchateľ obeť najprv sexuálne zneužil a následne pripravil o život údermi tupým predmetom. Na základe zaistených stôp DNA a ďalšieho vyšetrovania nakoniec polícia za podozrivého označila 52-ročného slovenského občana a vydala na neho zatykač.