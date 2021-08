Rakúsko žiada vytvorenie deportačných centier pre migrantov

Viedeň 16. augusta (TASR) - Rakúsko - ktoré dosiaľ trvalo na tom, že v deportáciách imigrantov do Afganistanu bude pokračovať i po prevzatí moci Talibanom - v pondelok naznačilo ako alternatívu vytvorenie "deportačných centier" v susedných krajinách. Informovala o tom agentúra Reuters.Rakúsko bolo jednou zo šiestich členských krajín EÚ, ktoré minulý týždeň varovali Európsku komisiu (EK) pred zastavením deportácií neúspešných žiadateľov o azyl do Afganistanu. Medzičasom tri z nich - Dánsko, Nemecko a Holandsko - svoj postoj v tejto záležitosti zmenili.uviedol rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v spoločnom vyhlásení so šéfom diplomacie Alexandrom Schallenbergom.uviedol Nehammer s tým, že to chce navrhnúť na stredajšom online zasadnutí ministrov vnútra členských krajín EÚ. V utorok budú zase o situácii v Afganistane rokovať ministri zahraničných vecí krajín EÚ.žiadajú ministri, ktorých citovala agentúra APA.Viacerí členovia rakúskej ľavicovej strany Zelených, ktorá je v koaličnej vláde s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza, volajú po ukončení deportácií do Afganistanu. Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), naopak, tvrdí, že za dva mesiace sa nerealizovali žiadne deportácie z krajiny.