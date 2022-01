Rakúsko znepokojuje vysoký počet vrážd žien, vlani ich umrelo 31

Viedeň 18. januára (TASR) - Vraždy žien spáchané mužmi sú v ostatnom čase témou, ktorá s dostala do popredia záujmu rakúskych médií. V takmer deväťmiliónovom Rakúsku prišlo takto vlani o život 31 žien. Provizórny pomník obetiam s týmto číslom, napísaným krvavo červenou farbou, im vytvorili aktivisti na jednom z viedenských trhovísk.



O téme v utorok píše agentúra AFP. Uvádza, že niektoré obzvlášť brutálne vraždy boli v Rakúsku značne medializované, a tak sa otázke dostalo aj viac pozornosti vo verejnom priestore.



V rokoch 2010 až 2020 bolo v Rakúsku zabitých 319 žien, ktorých vrahmi boli najmä ich vtedajší či bývalí partneri. Rekordný bol v tomto smere rok 2019, v ktorom bolo zabitých 43 žien. Uvedené údaje pochádzajú zo štúdie, ktorú si dala vlani vypracovať rakúska vláda.



Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat patrilo zároveň Rakúsko v roku 2018 k trom krajinám EÚ, ktoré hlásili najvyššiu mieru vrážd žien spáchaných ich rodinným príslušníkom či príbuzným. Rakúsko je podľa Eurostatu tiež krajinou, v ktorej sú celkovo častejšie zabíjané ženy ako muži, čo je v EÚ neobvyklé.



Brutálne vraždy žien podnietili rakúsku vládu k tomu, že nedávno pridelila dovedna 25 miliónov eur viacerým iniciatívam, ktoré sa týmto problémom zaoberajú. Aktivisti však stále poukazujú na to, že rakúska verejnosť dostatočne nereaguje na problém domáceho násilia a že v tamojšej spoločnosti stále do istej miery panuje "neúcta a pohŕdanie ženami".



Kriminologička Isabel Haiderová z Viedenskej univerzity poukazuje napríklad na to, že policajtov treba školiť tak, aby citlivejšie reagovali na oznámenia o domácom násilí. Ženy majú totiž často v takýchto prípadoch pocit, že ich polícia neberie vážne. Ako vraví pre AFP jedna z obetí domáceho násilia, "takmer nikto to nepovažuje za zločin, kým to neskončí vraždou".



AFP v súvislosti s touto témou spomína aj niekoľko vlaňajších vrážd. Píše napríklad o obzvlášť brutálnom prípade 35-ročnej ženy, ktorú vlani v marci zbil a káblom škrtil jej bývalý 47-ročný partner. Následne ju polial benzínom, zapálil a z miesta činu potom odišiel. Ženu sa podarilo zachrániť, asi o mesiac neskôr však zraneniam podľahla. Páchateľa odsúdili na doživotie a poslali do ústavu pre duševne chorých.