Zomrel podnikateľ Gaston Glock, vynálezca kultovej pištole Glock 17

Viedeň 27. decembra (TASR) — Vo veku 94 rokov zomrel v stredu rakúsky podnikateľ Gaston Glock, ktorý sa stal známy vďaka svojej zbrojárskej firme založenej v roku 1963. Informovali o tom agentúry APA a AFP.



Glock vyštudoval strojné inžinierstvo na vysokej škole vo Viedni. Jeho Glock KG spočiatku vyrábala plastové a kovové diely na dvere a okná. Od roku 1970 začala dodávať rakúskej armáde nože, rýle, cvičné ručné granáty a nábojové pásy.



V roku 1980 reagoval Glock na výzvu rakúskej armády, ktorá potrebovala novú ručnú zbraň — ľahko ovládateľnú, s veľkou kapacitou zásobníka a lacnú. Prišiel s pištoľou, ktorá spôsobila revolúciu v tejto oblasti: Vyrobená bola prevažne z nekovových komponentov, bola ľahšia, ľahšie rozoberateľná, spoľahlivejšia a mala väčší zásobník.



Glock si ju dal patentovať a keďže to bol jeho 17. patent, dostala názov Glock 17.



Firma Glock mala vlani obrat takmer 830 miliónov eur a dosiahla zisk niečo vyše 146 miliónov eur. Spoločnosť zamestnáva okolo 2500 ľudí a okrem rakúskych ozbrojených síl zásobuje okrem iného aj armády Francúzska a Veľkej Británie. V Spojených štátoch sú pištole Glock najčastejšie predávané súkromným osobám.



V júli 1999 sa Glocka v podzemnej garáži luxemburského kancelárskeho komplexu pokúsil zabiť kladivom Francúz Jacques Pcheur, ktorý konal v mene Charlesa Ewerta, bývalého obchodného partnera spoločnosti Glock.



Gaston Glock sa dostal do pozornosti médií aj pre dlhotrvajúci rozvod so svojou prvou manželkou Helgou, ktorá ho v roku 2014 zažalovala v USA a žiadala od neho 500 miliónov dolárov.



V roku 2021 časopis Forbes odhadol majetok Gastona Glocka a jeho rodiny na 1,1 miliardy dolárov.