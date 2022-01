Zomrela pani Gertrude, ktorá prežila holokaust, mala 94 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Viedeň 2. januára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrela vo Viedni Gertrude Pressburgerová, ktorá prežila holokaust a v prezidentskej kampani v roku 2016 v Rakúsku sa preslávila varovným videoposolstvom. V ňom akovarovala pred nenávisťou a vylučovaním menšín zo spoločnosti, k čomu podnecuje krajná pravica. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Pressburgerová zomrela v piatok 31. decembra po dlhej chorobe, uviedla v sobotu jej rodina pre rakúsku agentúru APA.Pressburgerová, dcéra tesára, sa narodila a vyrastala vo Viedni. Jej židovská rodina prestúpila začiatkom 30. rokov 20. storočia na katolícku vieru, ale to ju neochránilo pred prenasledovaním nacistami, keď už Nemecko v roku 1938 anektovalo Rakúsko.Po tom, čo nacistická tajná polícia Gestapo zatkla a mučila jej otca za údajnú politickú činnosť, sa rodine podarilo ujsť do Juhoslávie a neskôr do Talianska, napísala APA.V roku 1944 rodinu chytili a deportovali do nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz na území Poľska, okupovaného Nemeckom. V tábore boli zavraždení jej matka a dvaja mladší bratia. Jej otca nacisti takisto zabili.Pressburgerová sa po vojne vrátila do Viedne, ale o svojom strašnom utrpení počas holokaustu nerozprávala. Nakoniec sa rozhodla otvorene hovoriť o holokauste aj o trpkých antisemitských skúsenostiach, ktoré zažila v povojnovom Rakúsku.citovala ju APA.Vydala aj pamäti, ktoré napísala spolu s autorkou Marlene Groihoferovou. V knihe s názvomopísala príchod svojej rodiny do Auschwitzu v roku 1944.Jej matku a dvoch bratov odviezli niekam nákladným autom. Gertrudu samotnú odviezli iným smerom a rýchlo stratila z dohľadu aj otca. Pressburgerová členov svojej rodiny v koncentračnom tábore stále hľadala, až raz k nej prišiel neznámy človek, ukázal na dym stúpajúci z komínov za barakmi a povedal jej, že všetci ľudia odvezení nákladným autom už boli otrávení plynom a spálení.To bola chvíľa, keď pochopila, že boli zavraždení, napísala Pressburgerová.V roku 2016 sa vo videu na internete prihovorila mladšej generácii v Rakúsku a varovala pred ponižovaním a vylučovaním menšín zo spoločnosti. Pressburgerová tým reagovala na krajne pravicovú rétoriku pred prezidentskými voľbami. Vyzvala mladých Rakúšanov, aby išli voliť. Video bolo pozreté a zdieľané niekoľko miliónov ráz.povedala potom pre APA.Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen (pôvodne politik zo strany Zelených) neskôr povedal, že si je istý, že jej video apel mal určitý vplyv na výsledok volieb, ktoré tesne vyhral až po opakovanom druhom kole. Porazil kandidáta z krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Norberta Hofera.povedal Van der Bellen.