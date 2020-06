Rakúsko zruší kontroly na hraniciach

Viedeň 3. júna (TASR) - Rakúsko od štvrtka zruší kontroly na hraniciach so všetkými susednými štátmi s výnimkou Talianska. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Pri vstupe do Rakúska nebudú od zajtra nijaké kontroly," uviedol na tlačovej konferencii na margo opatrení zavedených v súvislosti s koronakrízou rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Dodal však, že obmedzenia na rakúskych hraniciach s Talianskom zostanú v platnosti aj naďalej.



Rakúsko už v piatok znova otvorilo hotely, penzióny a kempingy s tým, že je potrebné dodržiavať pravidlá spoločenského odstupu a hygienické opatrenia.



V krajine predĺžili aj otvárací čas reštauračných zariadení - tie smú byť otvorené do 01.00 h. Platiť prestalo aj obmedzenie počtu zákazníkov pri jednom stole - do konca minulého týždňa mohli pri jednom stole sedieť maximálne štyria ľudia.