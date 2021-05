Rakúsko zrušilo kontroly na hraniciach s Česko a Slovenskom

Viedeň 22. mája (TASR) - Rakúsko zrušilo od soboty sprísnené kontroly na hraniciach s Českom a Slovenskom, ktoré dočasne opätovne zaviedlo v januári vzhľadom na vysoké počty prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Oznámilo to dopoludnia rakúske ministerstvo vnútra. Pri vstupe do Rakúska je však naďalej potrebné predložiť potvrdenie o negatívnom teste, zaočkovaní alebo uzdravení z covidu. Informovala o tom agentúra APA.



Rakúske ministerstvo zdravotníctva medzitým aktualizovalo nariadenie o vstupe do krajiny v súvislosti s pandémiou COVID-19. Od tejto soboty tak platí, že ľudia z krajín s nízkou mierou nákazy, medzi ktoré Rakúsko aktuálne zaraďuje aj ČR a SR, musia predložiť tzv. doklad 3G (testovaný, zaočkovaný alebo uzdravený) v prípade, ak nemôžu preukázať, že sa za posledných desať dní zdržiavali výlučne v Rakúsku alebo vo svojej vlasti.



Ak takýto doklad nemajú, musia do 24 hodín podstúpiť test na covid. Na rozdiel od zaočkovaných a uzdravených ľudí musia testované osoby ísť na päť dní do karantény, ktorú však môžu opustiť po novom negatívnom teste po piatich dňoch, píše ďalej APA.