Rakúsko zrušilo opatrenia na hraniciach so SR a Maďarskom

Viedeň 21. mája (TASR) - Rakúsko od stredy zrušilo opatrenia na hraniciach so Slovenskom a Maďarskom, ktoré zaviedlo na začiatku apríla ako prevenciu pred zavlečením slintačky a krívačky (SLAK) na svoje územie. Na hraničnom priechode Klingenbach do Maďarska v stredu odstránili poslednú dezinfekčnú rohož, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



V stredu rakúske orgány zrušili protiepidemické reštrikčné pásmo v spolkovej krajine Dolné Rakúsko i Burgenland a opätovne otvorili malé priechody na hraniciach so SR a Maďarskom.



Námestníčka hajtmana v spolkovej krajine Burgenland Anja Haiderová-Wallnerová označila zrušenie opatrení na hraniciach za „radostnú udalosť“.



Podľa rakúskeho ministerstva vnútra obrátili na hraniciach od 2. apríla do 20. mája celkovo 681 vozidiel a 700 osôb. V samotnom Rakúsku odobrali vzorky z viac než 11.000 zvierat a uskutočnili viac ako 1600 inšpekcií poľnohospodárskych podnikov. Nákaza SLAK sa v Rakúsku nepreukázala.