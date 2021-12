Rakúsky exkancelár Kurz bude pracovať pre americkú súkromnú firmu

Viedeň 25. decembra (TASR) – Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz zamieri po odchode z aktívnej politiky do súkromnej sféry v zámorí. Uviedli to v sobotu viaceré rakúske médiá.



Podľa denníka Österreich bude 35-ročný Kurz pracovať pre investičnú spoločnosť v USA. Ročne má zarobiť okolo 500.000 eur, pričom bude pendlovať medzi Rakúskom a Spojenými štátmi.



Denník Kronen Zeitung píše, že Kurz začne pre globálne pôsobiacu firmu so sídlom v kalifornskom Silicon Valley pracovať na manažérskej pozícii už od februára 2022, pričom túto zmenu vo svojom živote mieni aj oficiálne oznámiť.



Bulvárne orientovaný portál eXXpress informoval, že zamestnávateľom exkancelára bude softvérová firma Palantir Technologies, ktorá sa zaoberá analýzou dát.



Samotný Kurz sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadril.



Kurz v mladom veku zaznamenal strmý kariérny rast: v 27 rokoch sa stal ministrom zahraničných vecí a v 31 rokoch spolkovým kancelárom. Obe jeho obdobia vo funkcii šéfa vlády sa však skončili predčasne: V máji 2019 odstúpil po vyše poldruha roku v dôsledku obvinení z korupcie v prípade Ibiza voči koaličnému partnerovi FPÖ a v októbri 2020 sa stal podozrivým z korupcie on sám, respektíve jeho Rakúska ľudová strana (ÖVP).



Spočiatku zostal šéfom ÖVP i predsedom jej poslaneckého klubu, no začiatkom decembra náhle oznámil rezignáciu na obe tieto funkcie. V tomto turbulentnom období sa mu navyše narodil syn, čo podľa neho zmenilo jeho pohľad na život.