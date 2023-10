Rakúsky exkancelár Kurz vypovedal na súde, prokuratúra mu vraj krivdí

Viedeň 20. októbra (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa v piatok na súde bránil voči obvineniam z nepravdivej výpovede a povedal, že je obeťou politicky motivovaného trestného stíhania a úkladov opozície. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kurz popiera, že by v roku 2020 klamal pri parlamentnom vyšetrovaní preverujúcom sériu korupčných škandálov.



Ako 27-ročný sa v roku 2013 stal ministrom zahraničných vecí Rakúska a vo veku 31 rokov kancelárom. Bol vtedy najmladším šéfom vlády v Európe. Vo funkcii bol rok a pol a po predčasných voľbách po menej než ročnej prestávke sa do úradu vrátil. Odstúpil na jeseň 2021 v reakcii na sériu obvinení z korupcie.



Zistilo sa okrem iného to, že za štátne peniaze údajne nechal o sebe vypracovať prieskumy verejnej mienky, ktoré boli v niektorých prípadoch zmanipulované. Za štátne peniaze si okrem toho vraj v bulvári objednával pozitívne ladené články.



V piatok na súde Kurz obvinil vyšetrovateľov, že jeho výpovede prekrútili a predložili len niektoré dôkazy. Údajne s ním nezaobchádzajú podľa princípu rovnosti pred zákonom. Zároveň tvrdí, že opozícia ho chce "zničiť" a počas vyšetrovania vypovedal pod nátlakom.



Bývalý kancelár je obvinený z nenáležitého zasahovania do vymenovania riaditeľa istého štátneho podniku. Kurz trvá na tom, že o vymenovaní nerozhodol. Obžaloba však na súde ukázala Kurzove textové správy, v ktorých spomínanej osobe píše, že dostane, čo si želá. Podľa Kurza to však nie je dôkaz, že o vymenovaní riaditeľa rozhodol.



V prípade dokázania viny hrozia Kurzovi tri roky väzenia. Sudca chce v prípade vypočuť niekoľko svedkov a zatiaľ nie je jasné, kedy sa proces môže skončiť.