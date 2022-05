Rakúsky exkancelár Sebastian Kurz sa už do politiky nevráti

Viedeň 8. mája (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz návrat do politiky neplánuje. Oznámil to v prvom rozhovore po svojom odstúpení, ktorý poskytol rakúskemu denníku Kronen Zeitung. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Do politiky sa už nikdy nevrátim," vyhlásil Kurz. Dodal, že hoci 14. mája príde na zasadnutie Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), jeho prítomnosť bude len vyjadrením podpory pre terajšieho rakúskeho kancelára Karla Nehammera.



Kurza podľa vlastných slov domáca rakúska politika už vôbec nezaujíma, stále však "z čistého záujmu a profesionality" podrobne sleduje geopolitický vývoj.



Sebastian Kurz sa už vo svojich 27 rokoch stal ministrom zahraničných vecí a v 31 rokoch spolkovým kancelárom. Obe jeho obdobia vo funkcii šéfa vlády sa však skončili predčasne: V máji 2019 odstúpil po vyše poldruha roku v dôsledku obvinení z korupcie v prípade Ibiza voči koaličnému partnerovi Slobodnej strane Rakúska (FPÖ) a v októbri 2020 sa stal podozrivým z korupcie on sám, respektíve jeho strana ÖVP. Začiatkom decembra náhle oznámil koniec svojho pôsobenia v politike. Povedal, že po narodení syna prehodnotil svoj život a chce sa venovať rodine.



Aktuálne pracuje ako globálny stratég v spoločnosti Thiel Capital, ktorá patrí americkému miliardárovi Petrovi Thielovi. Ide o fond, ktorý investuje do veľkých korporácií a sídli v kalifornskom Silicon Valley.