Rakúsky horolezec zahynul pri zostupe z himalájskej hory Ama Dablam

Viedeň 28. apríla (TASR) - Rakúsky horolezec zahynul počas uplynulého víkendu v nepálskej časti Himalájí, oznámili v pondelok tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Podľa hovorcu nepálskeho ministerstva cestovného ruchu bol 64-ročný Martin Hornegger evidovaný ako nezvestný od sobotného rána. Bol členom expedície organizovanej spoločnosťou Snowy Horizon Treks and Expedition, ktorej sa stratil počas zostupu z hory Ama Dablam.



Jeho telo objavili ešte ešte podvečer na úpätí hory a previezli do Káthmandu, kde vykonali pitvu na zistenie príčiny smrti.



Hora Ama Dablam je vysoká 6812 metrov a nachádza sa neďaleko Mount Everestu. Horolezci ju často využívajú ako tzv. tréningový vrch - v rámci príprav na výstupy na vyššie hory.



Nepál je domovom ôsmich zo 14 najvyšších vrchov sveta, presahujúcich výšku 8000 metrov nad morom. V čase horolezeckej sezóny prichádzajú do tejto hornatej krajiny stovky ľudí z celého sveta. Povolenie na výstup na niektorých z 26 vrchov vrátane Mount Everestuv tohtoročnej jarnej sezóne tamojšie úrady vydali 1025 horolezcom.