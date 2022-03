Rakúsky kancelár k diskusii o vstupe do NATO: Ostaneme neutrálni

Viedeň 7. marca (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer v pondelok vyhlásil, že Rakúsko aj napriek situácii na Ukrajine ostane neutrálnym štátom a nevstúpi do Severoatlantickej aliancie. TASR prevzala túto správu od agentúry DPA.



"Rakúsko bolo, je a aj zostane neutrálne," povedal Nehammer novinárom počas pondelkovej návštevy Kataru. Dodal, že otázku neutrality Rakúska považuje za uzavretú.



V rakúskych médiách a tiež na politickej scéne sa vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajine v posledných dňoch intenzívne debatovalo o tom, či by krajina nemala vstúpiť do NATO.



Agentúra DPA informuje, že predsedníčka rakúskej Sociálnodemokratickej strany (SPÖ) Pamela Rendi-Wagnerová taktiež odmietla vstup do Aliancie. Namiesto toho vyzvala na lepšiu spoluprácu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky v Európe.



Ako pripomína denník Die Presse, neutralita Rakúska je zakotvená vo viacerých medzinárodných dokumentoch. Po prvý raz sa spomína v Moskovskom memorande z apríla 1955, kde Rakúsko sľúbilo vtedajšiemu Sovietskemu zväzu zachovanie "trvalej neutrality".