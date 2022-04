Rakúsky kancelár Karl Nehammer sa stretne s Vladimirom Putinom

Viedeň 10. apríla (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer sa v pondelok v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pôjde o prvého európskeho lídra, ktorý sa so šéfom Kremľa stretne od začiatku ruského vpádu na Ukrajinu.



TASR správu prevzala od tlačových agentúr AFP a DPA.



"Chystá sa tam, pričom (o svojej ceste) informoval Berlín, Brusel aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského," uviedol v nedeľu hovorca spolkového kancelárstva vo Viedni. Cieľom Nehammerovej návštevy je podpora mierového dialógu.



Nehammer v sobotu zavítal aj do Kyjeva, kde sa stretol so Zelenským, ktorému ponúkol humanitárnu pomoc a politickú podporu.



Rakúsko, ktoré nie je členom Severoatlantickej aliancie (NATO), doteraz poskytlo Ukrajine okrem iného 10.000 prilieb a 9000 nepriestrelných viest na civilné použitie. Rusko začalo inváziu na susednú Ukrajinu 24. februára.