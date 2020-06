Rakúsky kancelár Kurz čelil v parlamente otázkam o korupcii

Viedeň 24. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz odpovedal v stredu v rakúskom parlamente na otázky o politicky motivovaných nomináciách a pôvode peňazí od korporátnych sponzorov, píše agentúra DPA.



Poslanci požiadali Kurza, aby im sprístupnil svoj kalendár a správy v mobilnom telefóne. To však konzervatívny kancelár odmietol.



Kurz je súčasťou vyšetrovania údajnej korupcie v Rakúskej ľudovej strane (ÖVP), ktorej Kurz šéfuje, a v krajne pravicovej Slobodnej strane Rakúska (FPÖ). ÖVP a FPÖ spoločne vládli od roku 2017 až do mája minulého roku.



Vyšetrovanie spustila videonahrávka zo španielskeho ostrova Ibiza, na ktorej bývalý šéf FPÖ Heinz-Christian Strache diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu.



Strache v tajne zhotovenej nahrávke konkrétne spomína firmu Novomatic, ktorá pôsobí v odvetví hazardných hier. Opozičné strany sa domnievajú, že Novomatic sa mohol snažiť svoj finančný dar podmieniť podporou FPÖ pre priaznivejší zákon o hazarde.



Kurz v stredu zdôraznil, že jeho strana neprijíma finančné dary od spoločností pôsobiacich v oblasti hazardných hier a predaja zbraní. Takisto podotkol, že nebol súčasťou všetkých politických nominácií. Poslanci sa konkrétne zaujímali aj o nomináciu člena FPÖ do vedenia kasína prepojeného na Novomatic.



Kurz v parlamente dodal, že správy so Strachem už nemá, preto ich nemôže poslancom sprístupniť.