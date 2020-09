S. Kurz: EÚ by mala uvažovať o uvalení sankcií voči Turecku

Rím/Viedeň 7. septembra (TASR) - Európska únia by mala uvaliť sankcie na Turecko, ak bude pokračovať v porušovaní ľudských práv a obmedzovaní gréckej suverenity vo východnej časti Stredozemného mora. Pre talianske noviny La Repubblica to povedal rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



"Je nebezpečné vyvolávať dojem, že (EÚ) používa dvojaké štandardy. Je správne uvaliť sankcie na Bielorusko; čo však robíme ohľadom Turecka?", citovala Kurzove slová agentúra DPA.



"(V Turecku) sú vo väzení novinári a členovia opozície. A teraz došlo voči Grécku aj k porušeniu medzinárodného práva. A čo robíme? Pre mňa je neudržateľné vždy akceptovať správanie (tureckého prezidenta Recepa Tayyipa) Erdogana," dodal.



Grécko a Turecko vedú vyhrotený spor o podmorské energetické zdroje vo východnej časti Stredozemného mora. Turecká vláda spochybňuje výlučné nároky Grécka na ložiská zemného plynu v okolí ostrovov Kastellorizo, Rodos a Kréta, kde už vykonávalo aj podmorský prieskum.



Spojené štáty a Európska únia však v tomto spore stoja na strane Grécka, ktoré danú oblasť považuje za svoju výlučnú ekonomickú zónu.



"Chceme, aby boli určené jasné červené čiary. A ak sa prekročia, chceme, aby to malo následky - až po sankcie. Grécko je členským štátom EÚ a správanie Turecka je pre mňa neakceptovateľné," povedal Kurz.



Kurz Erdogana takisto obvinil, že "migrantov používa ako zbraň na vydieranie Európskej únie". Turecká vláda totiž v marci tohto roka otvorila svoje hranice pre migrantov smerujúcich do krajín EÚ. Na hraniciach Grécka sa ich vtedy zhromaždili tisíce, grécke bezpečnostné sily ich však do krajiny nevpustili. Atény vtedy taktiež posilnili ochranu svojich pozemných aj námorných hraníc.