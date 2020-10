Rakúsky kancelár Kurz mal negatívny výsledok testu na SARS-CoV-2

Viedeň 6. októbra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz a členovia jeho vlády mali negatívny výsledok testov na koronavírus SARS-CoV-2. Podstúpili ich po tom, ako bol na nový druh koronavírusu pozitívne otestovaný Kurzov blízky spolupracovník.



Ako v noci na utorok informoval denník Der Standard, Kurz sa v utorok vráti do práce, ale pracovné záležitosti bude vybavovať v režime videokonferencie alebo telefonátov.



Denník Österreich v pondelok informoval, že v parlamentnom klube Kurzovej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) bol potvrdený v poradí už štvrtý prípad nákazy koronavírusom - nakazil sa hovorca pre otázky životného prostredia Johannes Schmuckenschlager.



V snahe zabrániť šíreniu nákazy je v Rakúsku povinné nosenia rúška v obchodoch, verejných inštitúciách a hromadnej doprave. Ak to situácia dovoľuje, zamestnávatelia umožňujú svojim zamestnancom prácu z domu.



V pondelok sa izolovala do karantény aj predsedníčka Komisie EÚ Ursula von der Leyenová, lebo prišla do kontaktu s osobou infikovanou novým druhom koronavírusu.



Šéfka výkonného orgánu Európskej únie v pondelok na Twitteri napísala, že sa 29. septembra zúčastnila na stretnutí, kde bola prítomná "osoba, ktorá mala včera (4.10.) pozitívny test".



Predsedníčka eurokomisie uviedla, že vo štvrtok 1. októbra mala negatívny výsledok testu na koronavírus. Minulý štvrtok a piatok sa zúčastnila na summite hláv štátov a vlád EÚ. Prítomný tam bol aj kancelár Kurz.



V priebehu pondelka mala von der Leyenová absolvovať ďalší test. V odkaze na Twitteri dodala, že v karanténe ostane do utorka rána.