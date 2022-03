Rakúsky kancelár Nehammer: Sankcie voči Rusku uvoľňovať nebudeme

Berlín 31. marca (TASR) - Rakúsko nie je žiadnym spôsobom pripravené uvoľniť sankcie uvalené voči Rusku za inváziu na Ukrajinu. Vo štvrtok to vyhlásil rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer po rokovaní s nemeckým partnerom Olafom Scholzom v Berlíne. TASR o tom informovala na základe informácií od agentúr AP, APA a DPA.



"Sankcie majú zmysel, keď zasahujú tých, ktorých zasiahnuť majú, a neoslabujú tých, ktorí uplatňujú sankcie," uviedol Nehammer.



Podľa nemeckého kancelára Scholza je dôležité pokračovať v ekonomickom tlaku na šéfa Kremľa.



"Spoločne vyzývame prezidenta Putina, aby súhlasil s prímerím, povolil dodávky humanitárnych potrieb a viedol skutočné mierové rozhovory," vyhlásil Scholz.



Obaja štátnici sa počas tlačovej konferencie venovali aj ruskej požiadavke platiť za plyn v rubľoch. Nehammer poznamenal, že viaceré krajiny strednej a východnej Európy sú do istej miery závislé od dodávok ruského plynu. Viedeň a Berlín však odmietajú platiť za suroviny v rubľoch.



"Pozreli sme sa na zmluvy. Píše sa v nich, že platba sa uskutočňuje v eurách," vyhlásil Scholz a dodal, že ruskému prezidentovi počas stredajšieho telefonátu povedal, "že to tak aj zostane".



Prezident Putin vyhlásil, že dodávky ruského plynu do "nepriateľských štátov" budú musieť byť od piatka platené v rubľoch. Šéf Kremľa vo štvrtok podpísal príslušný dekrét. Zahraniční zákazníci by si tým pádom museli otvoriť rubľové účty v ruských bankách. Podľa expertov by to však podkopalo západné sankcie voči Rusku, pripomenula APA.