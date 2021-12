Rakúsky kancelár: Nepôjdeme na olympiádu v Pekingu, no nejde o protest

Berlín/Viedeň 14. decembra (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer oznámil, že na zimných olympijských hrách v Pekingu sa nezúčastnia žiadni vysokopostavení politici jeho krajiny, ale ako dodal, je to len z dôvodu protipandemických obmedzení v Číne, nie je to diplomatický protest. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AP.



Vyjadrenia kancelára Nehammera zverejnené v utorkovom vydaní nemeckého denníka Die Welt nasledovali po tom, čo ministri zahraničných vecí z Rakúska a niekoľkých ďalších štátov Európskej únie dali najavo, že nemajú veľmi chuť pripojiť sa k americkej iniciatíve diplomatického bojkotu olympijských hier za to, že Čína porušuje ľudské práva.



"Sme proti politizovaniu hier a postoj koordinujeme v rámci EÚ," povedal Nehammer, ktorého citoval Die Welt. "Olympijské hry v Číne nenavštívia žiadni vysokopostavení politici z Rakúska. Nie je to však diplomatický protest ani bojkot, ale dôvodom je iba fakt, že covidové podmienky v Číne sú teraz veľmi prísne," dodal rakúsky kancelár.



"Pre pandémiu covidu sa politici nemôžu v Číne stretávať osobne so športovcami zo svojej krajiny. Preto nemá zmysel, aby politici či diplomati z Rakúska cestovali do Číny a rozprávali sa tam s našimi športovcami cez videokonferenciu - v takom prípade dávam prednosť stretnutiu s našimi športovcami osobne vo Viedni," vysvetlil Nehammar.



Čína varovala, že na Spojené štáty zareaguje kvôli ich bojkotu "tvrdými protiopatreniami", ale neposkytla žiadne podrobnosti, ako sa plánuje odplatiť.



Peking označil rozhodnutie Kanady a Spojeného kráľovstva pridať sa k diplomatickému bojkotu USA ako "frašku".



Organizácie na ochranu ľudských práv vyzvali na úplný bojkot blížiacich sa olympijských hier v Pekingu a ako dôvod uviedli porušovanie ľudských práv ujgurskej menšiny v severozápadnej čínskej oblasti Sin-ťiang, čo niektorí označili za genocídu.



Poukazujú tiež na potláčanie demokratických protestov Pekingom v Hongkongu a na tvrdé zásahy proti odporcom Pekingu na tomto poloautonómnom území.