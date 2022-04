Rakúsky kancelár obhajoval nesúhlas s prerušením dodávok ruského plynu

Kyjev 9. apríla (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer počas sobotňajšej návštevy Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedal, že očakáva ďalšie sankcie Európskej únie voči Rusku. Zároveň obhajoval nesúhlas svojej krajiny s prerušením dodávok ruského plynu. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Nehammer na tlačovej konferencii povedal, že "budeme pokračovať v posilňovaní sankcií v rámci Európskej únie, kým sa vojna nezastaví", a že balík sankcií uvalených tento týždeň "nebude posledný". Uznal, že "pokiaľ ľudia zomierajú, každá sankcia je stále nedostatočná".



AP poznamenala, že Rakúsko, ktoré je vojensky neutrálne a nie je členom NATO, získava väčšinu plynu z Ruska a je jednou z krajín, ktoré sa zastaveniu dodávok bránia.



Nehammer na tlačovej konferencii povedal, že sankcie EÚ sú čoraz "presnejšie", ale "sankcie sú účinné, keď zasiahnu tých, proti ktorým sú namierené, a neoslabujú tých, ktorí sankcie uvaľujú proti tomu, kto vedie vojnu".



Nehammer taktiež avizoval, že zamestnanci rakúskeho veľvyslanectva sa zo západnej Ukrajiny vrátia do Kyjeva. "Keďže sa situácia okolo Kyjeva už trochu stabilizovala, tím rakúskeho veľvyslanectva obnoví svoju prácu v ukrajinskom hlavnom meste," povedal Nehammer a dodal, že je to znak "plnej podpory Rakúska pre Ukrajinu v týchto veľmi ťažkých časoch".



Zamestnanci rakúskeho veľvyslanectva boli na začiatku vojny presunutí do Užhorodu, dodala AP.