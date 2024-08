Rakúsky kancelár obhajoval zrušenie koncertov T. Swiftovej vo Viedni

Viedeň 8. augusta (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer obhajoval vo štvrtok rozhodnutie zrušiť tri koncerty americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni po oznámení rakúskej polície, že zmarila sprisahanie s cieľom útokov na týchto podujatiach. TASR informuje podľa agentúry DPA a denníka Bild.



Rozhodnutie o zrušení koncertov, ku ktorému v poslednej chvíli dospel organizátor Barracuda Music, bolo "veľmi zodpovedné a pochopiteľné", povedal Nehammer na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Ocenil tiež vyšetrovateľov za zmarenie údajného sprisahania s cieľom bombového útoku plánovaného extrémistami, čím podľa neho zabránili vzniku "nesmiernych škôd".



Nehammer však zároveň vyjadril pochopenie pre sklamanie desaťtisícov fanúšikov, ktorí sa do rakúskej metropoly chystali na vystúpenia americkej popovej ikony. "Rozumiem veľmi dobre, že smútok je veľmi veľký," podotkol s tým, že fanúšikovia to budú musieť spracovať, bezpečnosť je však podľa neho na prvom mieste.



Swiftová mala mať vo štvrtok, piatok aj sobotu koncert na viedenskom Štadióne Ernsta Happela v rámci turné Eras Tour. Krátko pred zrušením koncertov organizátorom rakúska polícia informovala o zadržaní dvoch osôb podozrivých z plánovania útokov na podujatia vo Viedni a okolí.



Zadržaný 19-ročný mladík sa priznal z plánovania teroristického útoku na koncert. Spolu so 17-ročným komplicom plánovali útočiť nožmi, mačetami a podomácky vyrobenými výbušninami pred štadiónom, kde sa mal koncert uskutočniť. Podľa denníka Bild sa plánovali zamerať na tých fanúšikov, ktorí nemali zakúpené lístky a čakali by pred štadiónom, aby mohli počuť hudbu.



V prípade 19-ročného zadržaného ide podľa rakúskej polície o rakúskeho občana Berana A. pôvodom zo Severného Macedónska, ktorý sa vyjadril, že jeho zámerom bolo zabiť "seba i čo najväčšie množstvo ľudí", cituje Bild.



Samotná Swiftová sa k záležitosti doposiaľ nevyjadrila, rakúske médiá sa domnievajú, že sa stále nachádza vo Viedni.