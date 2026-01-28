< sekcia Zahraničie
TOI: Rakúsky kancelár Stocker budúci týždeň navštívi Izrael
Kancelár by mal počas svojej cesty navštíviť aj pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem.
Autor TASR
Viedeň/Tel Aviv 28. januára (TASR) - Rakúsky kancelár Christian Stocker absolvuje budúci týždeň dvojdňovú návštevu Izraela, počas ktorej sa stretne s premiérom Benjaminom Netanjahuom i prezidentom Jicchakom Hercogom, informuje TASR podľa správy portálu The Times of Israel (TOI).
Stocker by mal do Izraela pricestovať v nedeľu večer. V pondelok krátko pred poludním miestneho času má naplánované stretnutie s Netanjahuom a následne aj s Hercogom.
Kancelár by mal počas svojej cesty navštíviť aj pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem. V utorok sa Stocker spoločne s prepusteným izraelsko-rakúskym rukojemníkom Talom Šohamom presunie do kibucu Nir Oz neďaleko Pásma Gazy.
TOI uvádza, že Rakúsko je jedným z najbližších partnerov Izraela v Európe. Stocker s Netanjahuom spolu po prvýkrát telefonovali v máji 2025.
