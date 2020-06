Rakúsky lekár obvinený zo zneužitia 109 chlapcov dostal 13-ročný trest

Wels 17. júna (TASR) - Na 13 rokov väzenia odsúdil v stredu krajinský súd v rakúskom meste Wels lekára, ktorý bol uznaný za vinného z pohlavného zneužitia 109 chlapcov. Súd v spolkovej krajine Horné Rakúsko na základe psychologického posudku zároveň nariadil umiestnenie 56-ročného muža do zariadenia pre duševne chorých páchateľov, informovala agentúra APA.



Šesťdňový proces prebiehal s vylúčením verejnosti. Bývalý urológ pochádzajúci z oblasti Salzkammergut bol obvinený zo sexuálneho zneužitia 109 maloletých, z ktorých 40 nemalo ani 14 rokov. Ďalšie obvinenia sa týkali podnecovania do nakrúcania detského porna a poskytovanie marihuany mladistvým.



Ako počas procesu uviedla štátna prokuratúra, muž poznal rodičov mnohých detí, ktoré zneužil vo svojej súkromnej ordinácii i na iných miestach. Ďalšie obete spoznal okrem iného keď prednášal na školách - deťom ponúkol, že ak budú mať otázky, môžu ho kontaktovať telefonicky.



Lekár, ktorého citoval denník Kurier, sa k 90 percentám prípadov priznal: "Priznávam sa k väčšine (prípadov), z ktorých som obvinený, a veľmi to ľutujem. V rámci sexuálnej výchovy som sa dopustil zneužívania mladých chlapcov."



V piatich prípadoch bolo sexuálne zneužitie klasifikované ako obzvlášť závažný zločin - traja chlapci navyše v dôsledku zneužitia trpia zdravotnými ťažkosťami.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.