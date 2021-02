Rakúsky minister financií je podozrivý z korupcie

Viedeň 11. februára (TASR) - U rakúskeho ministra financií Gernota Blümela vykonali vo štvrtok domovú prehliadku pre obvinenia z korupcie a brania úplatkov súvisiace s financovaním vládnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na vyhlásenie špecializovanej prokuratúry pre hospodársku trestnú činnosť a korupciu (WKStA).



Vyšetrovanie súvisí s nezákonnými platbami, ktoré strane ÖVP kancelára Sebastiana Kurza údajne poskytli predstavitelia spoločnosti Novomatic prevádzkujúcej hazardné hry. Výmenou za to mala byť firme poskytnutá pomoc v daňových záležitostiach v zahraničí.



Blümel odmietol tvrdenia, že by ÖVP od spomínaného koncernu dostala akúkoľvek finančnú podporu.



Počas razií na súkromnej i firemnej adrese ministra boli zaistené viaceré dokumenty a elektronické zariadenia. Okrem Blümela sú podozrivé aj ďalšie dve osoby, ktoré však neboli menované.



Denník Der Standard priblížil, že v roku 2017, keď mala firma poskytnúť Kurzovej strane údajné nelegálne príspevky, hrozili Novomaticu v Taliansku pokuty vo výške desiatok miliónov eur. Bolo to v čase, keď sa súčasný kancelár Kurz stal lídrom ÖVP a zároveň pôsobil ako šéf rakúskej diplomacie. Blümel, ktorý je Kurzovým blízkym spolupracovníkom, zastával vtedy funkciu šéfa viedenskej ÖVP. Nedávno utrpel porážku v boji o post starostu Viedne.



Všetky rakúske opozičné strany žiadajú, aby minister Blümel odstúpil z funkcie. Koaličný partner ÖVP - strana Zelených však zaujala miernejší postoj a vyzýva na objasnenie celého prípadu.



Vyšetrovanie aktuálnej kauzy vyplynulo z tzv. škandálu Ibizagate, ktorý v roku 2019 spôsobil rozpad Kurzovej prvej vlády s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).



V máji 209 bol zverejnený záznam zo skrytej kamery zhotovený na španielskom ostrove Ibiza, ktorý ukazuje vtedajšieho lídra FPÖ Heinza-Christiana Stracheho, ako ponúka verejné zákazky výmenou za pomoc pri volebnej kampani. Strache vtedy údajne povedal, že Novomatic "platí každému". Samotná spoločnosť tieto tvrdenia však odmietla.



Zverejnenie videa viedlo k Stracheho odstúpeniu z postu šéfa strany i z funkcie vicekancelára a na jeseň 2019 si vynútilo nové voľby, ktoré priniesli návrat kancelára Kurza do úradu, a to s posilneným mandátom, keďže sa mu podarilo prilákať aj rozčarovaných voličov FPÖ.