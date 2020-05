Rakúske hranice so SR, ČR a Maďarskom by sa mali otvoriť 15. júna

Viedeň 25. mája (TASR) - Hranice Rakúska so Slovenskom, s Českom a Maďarskom by sa mohli úplne otvoriť od polovice júna. Povedal to v pondelok rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg po videokonferencii s rezortnými kolegami zo spomínaných krajín, informovala agentúra APA.



Videokonferencia podľa Schallenberga "jasne ukázala, že existuje pozitívna dynamika čo sa týka obnovy slobody cestovať od polovice júna". Predpokladom je podľa neho to, že sa počty nakazených budú vyvíjať pozitívnym smerom, ako to bolo doteraz.



V tom prípade by sa mohli premiéri uvedených krajín na konečnom otvorení hraníc dohodnúť veľmi skoro, zdôraznil. To, či sa však hranice so všetkými spomenutými krajinami otvoria súčasne, bude závisieť od jednotlivých vlád. Agentúra APA poznamenala, že minister tak narážal na doteraz váhajúce Slovensko.



Čo sa týka rakúskych južných susedných štátov - Talianska a Slovinska -, Schallenberg neuviedol konkrétne termíny otvárania hraníc. V tejto súvislosti povedal, že je v pravidelnom kontakte so všetkými susednými štátmi.



"Obmedzená sloboda cestovať s Talianskom by mala platiť tak krátko, ako je možné, ale tak dlho, ako je nevyhnutné," uvádza rakúsky rezort diplomacie.



Taliansko chce hranice pre občanov Európskej únie otvoriť od 3. júna, čo však Rakúsko považuje za príliš skorý termín. Slovinsko najprv ohlásilo, že od 31. mája uvoľní režim na hraniciach a do krajiny budú môcť vstupovať obyvatelia iných štátov EÚ bez toho, aby museli ísť do povinnej karantény. Vláda toto nariadenie však neskôr upravila s tým, že uvoľňovanie režimu na slovinských hraniciach bude postupné.



Rakúsko však s otvorením hraníc so Slovinskom váha, pretože táto krajina susedí s koronavírusom závažne zasiahnutým Talianskom. Slovinská vláda v sobotu ostro kritizovala Rakúsko a žiadala skoré otvorenie hraníc pre osobnú dopravu.