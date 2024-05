Rakúsky minister vnútra: Opatrenia proti nelegálnym migrantom fungujú

Viedeň 16. mája (TASR) - Sprísnené azylové pravidlá vrátane väčšieho počtu hraničných kontrol a deportácií majú v Rakúsku jasný účinok, uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. TASR informácie prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Prevádzači sa teraz Rakúsku vyhýbajú veľkým oblúkom," uviedol konzervatívny politik pre nemecký denník Die Welt vo vyjadreniach, ktoré vo štvrtok zverejnili online. V prvom štvrťroku 2023 podľa ministra zadržali na hraniciach krajiny s Maďarskom 4450 nelegálnych migrantov, zatiaľ čo v rovnakom období tohto roka to bolo len 190 osôb.



"Vtedy prichádzali najmä muži, ktorí cestovali sami. To sa teraz zastavilo," povedal Karner z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Jedným z dôvodov tohto stavu je podľa ministra oveľa viac kontrol na hraničných priechodoch a v pohraničných oblastiach, pričom sa zároveň zrýchlilo azylové konanie.



"Taktiež sa snažíme potlačiť repatriáciu nelegálnych a kriminálnych migrantov. To všetko je odkazom pre prevádzačskú mafiu: Rakúsko pre vás nie je dobré miesto," dodal.



Karner sa vyslovil za to, aby Afganci, ktorí sa dopustili trestných činov, boli podľa možnosti poslaní späť. "V prípade Sýrie by som zašiel ešte ďalej – napríklad oblasť Lázikíja sa považuje za celkom bezpečnú. Prečo by sme tam v budúcnosti nemohli posielať Sýrčanov späť? Nesmú existovať žiadne falošné tabu," povedal.



Minister vyzdvihol Dánsko, ktoré podľa jeho slov uzavrelo s kosovskou vládou dohodu, ktorá umožňuje, aby v krajine fungovali záchytné centrá na deportáciu odsúdených zločincov z tretích krajín. "ÖVP chce presadiť takúto dohodu pre Rakúsko podľa dánskeho vzoru," uviedol Karner pre Die Welt.