Rakúsky minister zdravotníctva odstupuje pre zdravotné problémy

Viedeň 13. apríla (TASR) - Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober zo strany Zelených na utorňajšej tlačovej konferencii vo Viedni oznámil, že z dôvodu pretrvávajúcich zdravotných problémov súvisiacich s prepracovanosťou podáva s účinnosťou od pondelka 19. apríla demisiu. Informovali o tom rakúske médiá.



"Táto pandémia si nerobí prestávku. Preto si čas na oddych nemôžem vziať ani ja," povedal s tým, že Rakúsko potrebuje ministra zdravotníctva, ktorý je "na 100 percent fit".



Šesťdesiatročný Anschober priblížil, že v dôsledku pracovného preťaženia uňho v poslednom čase objavili problémy s krvným obehom a dva razy skolaboval. Pred mesiacom strávil istý čas v nemocnici a jeho stav sa zlepšil, no pred týždňom sa tento stav zopakoval a lekári mu odporučili oddych.



Odchádzajúci minister vyzdvihol úspechy, ale pripustil aj chyby, ktoré sa stali počas 14 mesiacov vo funkcii. Len mesiac po svojom nástupe na post šéfa rezortu zdravotníctva vypukla pandémia COVID-19. "To zmenilo životy nám všetkým," povedal Anschober. Konštatoval, že na koronavírusovú krízu nebola pripravená nijaká krajina Rakúsko nevynímajúc.



V tejto súvislosti spomenul i vyhrážky smrťou, ktoré dostával od jesene minulého roka, i to, že odvtedy bol pod policajnou ochranou.



Anschober vyzdvihol úspechy Rakúska v oblasti testovania i očkovania proti koronavírusu. Pripomenul však, že viac ako tretina obyvateľstva sa nedáva pravidelne testovať. Za úspech považuje, že počas tretej vlny pandémie sa mu podarilo napriek silnému odporu presadiť lockdown.



Anschoberov nástupca bude vymenovaný budúci pondelok. Jeho meno oznámi ešte v utorok vicekancelár Werner Kogler, ktorý dovtedy povedie ministerstvo zdravotníctva. Podľa informácií portálu oe24.at ním má byť viedenský praktický lekár Wolfgang Mückstein, ktorý však nemá žiadne skúsenosti s politikou.