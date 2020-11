Rakúsky minister zdravotníctva: Opatrenia proti COVID-19 zaberajú

Viedeň 23. novembra (TASR) - Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu v Rakúsku napriek stále vysokým číslam nakazených ukazujú prvé pozitívne signály. Uviedol to na pondelňajšej tlačovej konferencii rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, informovala agentúra APA.



Rakúsko hlásilo v pondelok 3145 novoinfikovaných za uplynulých 24 hodín. Minister Anschober však zároveň poukázal na to, že v nedeľu sa vykonáva výrazne menej testov než počas pracovných dní. Počty nakazených sú podľa neho naďalej "dramaticky vysoké", avšak vidno prvé náznaky, že opatrenia začínajú účinkovať. Minister zdôraznil, že kľúčové budú nasledujúce dva týždne.



Do 6. decembra, kedy sa má v krajine skončiť tvrdý lockdown a je naplánovaný začiatok hromadného testovania, musia čísla nových prípadov podľa Anschobera výrazne klesnúť. Aktuálne nízke čísla nových prípadov nákazy majú podľa neho ľudí motivovať, aby opatrenia aj naďalej dodržiavali.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Rakúsku 71 úmrtí na ochorenie COVID-19, čím sa počet obetí zvýšil na 2459. Aktuálne je hospitalizovaných 4548 pacientov, z nich 685 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Z ochorenia sa vyliečilo 175.527 osôb. Celkovo bolo v krajine od vypuknutia pandémie pozitívne testovaných 250.333 ľudí.



Rakúsko sa nachádza v 21. dni čiastočného a siedmom dni tvrdého lockdownu, ktorý začal platiť 17. novembra a potrvá do prvého decembrového víkendu. To, ako sa sprísnené opatrenia prejavili v štatistikách nakazených, sa ukáže podľa Anschobera až koncom tohto týždňa.



Počas takmer troch týždňov môžu obyvatelia Rakúska svoje príbytky opustiť len z dôvodu zaobstarania si základných životných potrieb, neodkladných ciest do práce či nevyhnutných návštev príbuzných. Povolené sú stretnutia najviac dvoch ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, ako aj individuálne športovanie vonku bez kontaktu s inými osobami. Uzavreté sú reštaurácie a obchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií či čerpacích staníc.