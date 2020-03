Rakúsky parlament bude musieť riešiť požiadavku na ochranu klímy

Viedeň 4. marca (TASR) - Vyše 114.000 podpisov zozbierali za necelý týždeň aktivisti v Rakúsku pod petíciu za to, aby vláda presadzovala opatrenia na ochranu klímy. Podnetom vo forme tzv. ľudovej iniciatívy sa tak musí v súlade so zákonom zaoberať parlament, informovala v stredu tlačová agentúra APA.



Iniciátori podnetu zdôraznili, že ich požiadavky už boli sčasti zapracované do programu novej rakúskej vlády, ktorú vytvorili konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) a Zelení. Teraz podľa nich "záleží na realizácii".



"Fosílna závislosť, za ktorú platíme našou prírodou a naším zdravím, musí byť konečne ukončená," povedala hovorkyňa klimatickej ľudovej iniciatívy Katharina Rogenhoferová. Tlak na presadenie klimatických požiadaviek, medzi ktorými je vytýčenie záväzného a vedecky podloženého cieľa na obmedzenie emisií oxidu uhličitého, podľa nej vychádza "priamo od obyvateľov" Rakúska.



Rakúske zákony stanovujú, že parlament musí ľudovú iniciatívu prerokovať, ak ju v týždňovej lehote podporí podpisom najmenej 100.000 oprávnených voličov.