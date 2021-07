Rakúsky parlament prijal ostro kritizovaný protiteroristický zákon

Viedeň 7. júla (TASR) - Rakúsky parlament v stredu prijal ostro kritizovaný protiteroristický zákon vypracovaný po smrtiacom teroristickom útoku džihádistu v centre Viedne. Zákon prijali bez zmien v návrhu, a to aj napriek tomu, že rakúske ministerstvo vnútra prisľúbilo, že vezme do úvahy kritiku zo strany sudcov a opozície voči navrhovanému zneniu, informovala agentúra AFP.



Odporcom zákona sa nepozdáva najmä opatrenie, podľa ktorého bude možné za pomoci elektronických náramkov sledovať páchateľov terorizmu po prepustení z väzenia. Niektorí tiež kritizujú nový trestný čin, ktorý je klasifikovaný ako "nábožensky motivované" zločiny.



Podľa prezidentky Združenia rakúskych sudkýň a sudcov Sabine Matejkovej je poukazovanie na "nábožensky motivované" zločiny "zbytočné a znepokojujúce z hľadiska základných práv".



"Je alarmujúce, že sa nepoukazuje aj na iné motívy ako napríklad rasizmus," uviedla Matejková.



Nová legislatíva tiež reguluje islamské náboženské aktivity, a to najmä prostredníctvom povinnej registrácie všetkých imámov, ktorú kritizujú najmä zástupcovia moslimskej komunity.



Sformovanie novej prísnej protiteroristickej legislatívy prisľúbil spolkový kancelár Sebastian Kurz z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) vlani v novembri po tom, ako odsúdený sympatizant extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zabil vo Viedni štyroch ľudí.



Rakúske ministerstvo vnútra bolo po novembrovom útoku džihádistu v centre Viedne ostro kritizované za to, že strelca nemonitorovalo alebo nezadržalo – hoci úrady boli upozorňované, že je v kontakte s islamistickými radikálmi zo susedných krajín a že sa pokúšal kúpiť muníciu na Slovensku.



Útočník bol len jedným z približne 150 jednotlivcov, ktorí sa do Rakúska vrátili po tom, čo pokúšali pridať, alebo sa aj pridali, k Islamskému štátu v Sýrii či Iraku. Rakúsko s necelými deviatimi miliónmi obyvateľov má jeden z najväčších počtov bojovníkov IS na počet svojich obyvateľov v Európe.