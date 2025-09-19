< sekcia Zahraničie
Rakúsky predstaviteľ označil bojkoty Eurovízie 2026 za hlúpe
Uplynulé dva ročníky súťaže, ktoré sa uskutočnili v švédskom Malmö a tento rok v švajčiarskom Bazileji, sprevádzali protesty propalestínskych aktivistov, ktorí vyjadrili nesúhlas s účasťou Izraela.
Autor TASR
Viedeň 19. septembra (TASR) - Predstaviteľ Rakúska, ktoré bude v budúcom roku hostiť pesničkovú súťaž Eurovízia, kritizoval „hlúpe a bezvýznamné“ kultúrne bojkoty po tom, čo niekoľko štátov oznámilo, že sa nezúčastnia ďalšieho ročníka spomínanej súťaže, ak jeho súčasťou bude zástupca Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Kultúrne bojkoty sú hlúpe a zbytočné, nikam nás nevedú,“ povedal Sepp Schellhorn, vysoký predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí, v rozhovore pre rakúsky denník Kurier. Schellhorn tvrdí, že on a ministerka zahraničných vecí Beate Meinl-Reisingerová pošlú list európskym náprotivkom, aby ich odradili od takýchto krokov.
„V prvom rade je pesničková súťaž stretnutím alebo súťažou hudobníkov a umelcov. Považujem za veľmi problematické spájať ich úlohu s politikou nejakej krajiny,“ povedal.
Španielsky verejnoprávny vysielateľ RTVE v utorok oznámil, že Španielsko sa nezúčastní na budúcom ročníku Eurovízie, ak sa do nej bude môcť zapojiť Izrael. Dôvodom je vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Je to prvá z takzvaných krajín „veľkej päťky“, ktoré poskytujú najviac finančných prostriedkov na podujatie, ktorá tak urobila.
Podobný postoj vyjadrili aj Írsko, Slovinsko, Island a Holandsko.
Európska vysielacia únia (EBU), ktorá organizuje Eurovíziu, má v pláne v decembri rozhodnúť, či sa Izrael zúčastní na nadchádzajúcom ročníku tejto súťaže.
Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti z viac ako 35 členských krajín Európskej vysielacej únie. V roku 2025 v súťaži zvíťazil rakúsky spevák JJ s popovo opernou skladbou Wasted Love.
