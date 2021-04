Rakúsky prezident dostal prvú dávku vakcíny proti koronavírusu

Viedeň 9. apríla (TASR) - Prvú dávku vakcíny proti koronavírusu dostal v piatok popoludní rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Agentúra APA informovala, že Van der Bellen sa predtým, rovnako ako každý rakúsky občan, zaregistroval v online systéme hlavného mesta Viedeň a minulý týždeň mu bol pridelený termín očkovania.



Van der Bellen bol zaočkovaný vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech v treťom viedenskom obvode. "Dnes som dostal prvú dávku vakcíny na jednom z očkovacích miest vo Viedni. Bol to len malý vpich, a hneď bolo po tom. Mám teraz dobrý pocit. Očkovanie poskytuje bezpečnosť," napísal na Twitteri.



Rakúsky prezident viackrát zdôraznil, že očkovať sa dá až vtedy, keď sa dostane na rad. Vo Viedni sa momentálne vakcíny podávajú ľuďom vo veku 75 rokov a starším - do tejto kategórie teda spadá i 77-ročný Van der Bellen.



Prezident Rakúska vyjadril nádej, že čoskoro bude k dispozícii dostatok vakcín, aby mohli byť zaočkovaní všetci ľudia, ktorí o to majú záujem. "Pretože každé očkovanie sa počíta a prispieva k normalizácii (života v krajine), aby sme sa mohli čoskoro opäť bez starostí stretnúť, posedieť si spolu a porozprávať sa," dodal.



Van der Bellen zároveň vyzval všetkých svojich spoluobčanov, aby sa nechali zaočkovať.