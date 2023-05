Rakúsky prezident podporil pomoc s odmínovaním Ukrajiny,vláda je proti

Viedeň 18. mája (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v stredu vyjadril podporu účasti Rakúska na odmínovaní civilnej infraštruktúry na Ukrajine. Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová i hlavná opozičná strana sú však proti. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúr AP a APA.



Tannerová z vládnej konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) sa v tejto záležitosti zhoduje s opozičnou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), podľa ktorej by to spôsobilo problémy s neutralitou. Naopak, liberálna strana NEOS účasť na odmínovaní podporila.



"Nerozumiem, prečo spolková vláda v otázke odmínovania ešte stále váha," povedal Van der Bellen v stredu počas summitu Rady Európy na Islande. "Podpora odmínovania civilných oblastí ako obytné domy, školy, škôlky či poľnohospodárske oblasti nie je v rozpore s rakúskou neutralitou. Je to humanitárna záležitosť," povedal prezident, ktorý je zároveň hlavným veliteľom rakúskej armády.



Tannerová vo štvrtok pre rozhlasovú stanicu Ö1 uviedla, že v súčasnosti sa nedá rozlíšiť humanitárne a vojenské odmínovanie. Rakúsko však finančne podporí celoeurópsku iniciatívu v oblasti humanitárneho odmínovania.



Predseda opozičnej FPÖ Herbert Kickl v stredu uviedol, že odmínovanie by bolo v rozpore s neutralitou Rakúska. Van der Bellen sa podľa Kickla svojimi vyjadreniami pohybuje na klzkej pôde. Nesúhlas s účasťou krajiny na odmínovaní vyjadril aj Friedrich Ofenauer z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Tá je súčasťou vládnej koalície spoločne so stranou Zelených.



Douglas Hoyos z NEOS však prezidenta podporil a žiadal Tannerovú, aby potvrdila podporu zo strany Rakúska pri odmínovaní.



Rakúsko, ktoré je členskou krajinou Európskej únie, dlhodobo dodržiava vojenskú neutralitu. Ruskú inváziu na Ukrajinu však odsúdilo a pripojilo sa k sankciám ďalších západných krajín voči Moskve.