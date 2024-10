Rakúsky prezident požiada odchádzajúcu vládu, aby dočasne zostala

Viedeň 2. októbra (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v stredu požiada odchádzajúcu vládu kancelára Karla Nehammera, aby dočasne zostala vo funkcii. Zostavovanie nového kabinetu môže po víťazstve krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v nedeľňajších parlamentných voľbách trvať nezvyčajne dlho, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Van der Bellen by mal v stredu poobede prijať demisiu vlády, no zároveň by ju mal poveriť spravovaním krajiny až do vytvorenia novej vládnej koalície. Doterajšiu koalíciu tvorili Nehammerovi ľudovci (ÖVP) a Zelení. Rokovania o zostavovaní nového kabinetu budú pravdepodobne trvať dlhšie ako dva či tri mesiace, na ktoré sú Rakúšania zvyknutí.



V utorok Nehammer vyzval prezidenta Van der Bellena, aby oficiálne poveril FPÖ ako víťaza volieb vytvorením vládnej koalície.



FPÖ zvíťazila v parlamentných voľbách so ziskom 28,9 percenta hlasov a stala sa prvou krajne pravicovou stranou, ktorá zvíťazila v rakúskych parlamentných voľbách od konca druhej svetovej vojny.



Druhú Rakúsku ľudovú stranu (ÖVP) podporilo 26,3 percenta voličov. Tretí sociálni demokrati (SPÖ) získali 21,1 percenta hlasov, liberálna strana NEOS 9,1 percenta a koaliční Zelení 8,2 percenta. Vyplýva to z predbežných konečných výsledkov, ktoré zverejnilo spolkové ministerstvo vnútra.



FPÖ potrebuje na zostavenie vlády koaličného partnera, ale strany, ktoré sa dostali do parlamentu, naznačili, že o spoluprácu nemajú záujem. Nehammer krátko po voľbách prípadnú spoluprácu nevylúčil, ale odmietol lídra FPÖ Herberta Kickla na poste spolkového kancelára.