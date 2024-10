Rakúsky prezident prijal v Hofburgu lídra FPÖ Herberta Kickla

Viedeň 4. októbra (TASR) — Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen prijal v piatok popoludní vo svojom sídle v Hofburgu predsedu krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herberta Kickla. Ani jeden z politikov sa k schôdzke bezprostredne nevyjadril. Kickl avizoval, že tak urobí v sobotu, uviedla agentúra APA.



S napätím sa očakáva, či Van der Bellen poverí Kickla ako lídra víťaznej strany vo voľbách z 29. septembra zostavením vlády. Ich doterajšie vzťahy boli napäté a Van der Bellen už skôr povedal, že Kicklovi poverenie automaticky nedá.



Rakúsky prezident bude na budúci týždeň pokračovať v stretnutiach s predsedami parlamentných strán, a to v poradí podľa získaných hlasov. V pondelok prijme spolkového kancelára a lídra Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Karla Nehammera a predsedu sociálnych demokratov (SPÖ) Andreasa Bablera. V utorok budú nasledovať šéfka strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová a líder Zelených Werner Kogler.



Proti vstupu FPÖ do vlády sa v Rakúsku po voľbách konali viaceré demonštrácie. Podoba budúcej vlády zostáva otvorená, keďže so slobodnými do koalície žiadna so zvyšných parlamentných strán ísť nechce.



FPÖ vyhrala voľby v Rakúsku prvýkrát od svojho vzniku v roku 1956. Vo vláde bola naposledy s ÖVP od decembra 2017 do mája 2019. K jej pádu prispela tzv. Aféra Ibiza, ktorej hlavným aktérom bol vtedajší šéf FPÖ a vicekancelár Heinz-Christian Strache.