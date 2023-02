Rakúsky prezident prišiel do Kyjeva, zdôraznil solidaritu pre Ukrajinu

Kyjev 1. februára (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen pricestoval v stredu ráno do ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Ako povedal, jeho prvá zahraničná cesta od začiatku jeho druhého mandátu, ktorý sa začal minulý týždeň, má demonštrovať rakúsku solidaritu a podporu pre Ukrajinu. TASR správu prevzala z denníka Kurier.



Van der Bellen cestoval do Kyjeva vlakom 11 hodín. "Táto cesta je gestom mieru a znakom solidarity s Ukrajincami a Ukrajinkami," uviedol na sociálnej sieti Twitter. Rakúska delegácia prišla do Kyjeva podľa jeho slov aj s konkrétnou pomocou – napríklad elektrickými generátormi či stavebnými materiálmi na výstavbu 200 domov.



Hneď po príchode na Ukrajinu navštívil Van der Bellen mesto Buča v Kyjevskej oblasti, ktoré sa vlani na jar stalo symbolom vojnových zločinov páchaných ruskými vojakmi. Po stiahnutí ruských jednotiek bolo objavených takmer 500 tiel obetí, pripomína Kurier s tým, že väčšina z nich bola zastrelená. Medzi obeťami boli aj deti a mnohí ľudia mali na telách stopy mučenia.



Kurier konštatuje, že za bežných okolností by prvá zahraničná cesta hlavy štátu smerovala do Švajčiarska alebo Bruselu. Prezident chcel však vyslať vedomý signál, že "Ukrajinu nenecháme osamote" v čase, keď čelí útočnej vojne Ruska.



"(Ukrajinské) obyvateľstvo je (Ruskom) postavené pred voľbu: Ukrajinci buď akceptujú, že sa stanú ruskou provinciou ovládanou Moskvou, alebo bude všetko zrovnané so zemou," povedal Van der Bellen pred odchodom z východopoľského mesta Przemysl, odkiaľ cestoval na Ukrajinu. Poznamenal, že Rusmi zničené ukrajinské mesto Mariupol pripomína "niektoré nemecké mestá po roku 1945".



Rakúsky prezident sa má napoludnie nakrátko stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rakúsko, ktoré je vojensky neutrálne – avšak nie politicky, ako zdôraznil Van der Bellen –, poskytuje Kyjevu pomoc v humanitárnej a medicínskej oblasti.



Rakúsko tiež ohlásilo, že sprístupní ďalších päť miliónov eur pre Ukrajinský fond na podporu energetiky, ktorý je určený na obnovu poškodenej energetickej infraštruktúry. Rakúsko od začiatku vojny na Ukrajine poskytlo celkovú štátnu pomoc vo výške 118 miliónov eur. Okrem toho bolo cez darcovskú kampaň stanice ORF vyzbieraných ďalších 55 miliónov eur.



Na Ukrajinu pricestovala s Van der Bellenom aj ministerka životného prostredia Leonore Gewesslerová a šéf rezortu hospodárstva Martin Kocher. Priniesli so sebou aj predbežné zmluvy týkajúce sa budúcej pomoci, obnovy Ukrajiny a tiež povojnovej spolupráce oboch krajín v energetickom sektore.