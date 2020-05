Rakúsky prezident sa ospravedlňuje za konanie proti predpisom

Viedeň 24. mája (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen sa ospravedlnil po tom, čo ho polícia našla sedieť vo viedenskej reštaurácii neskôr, ako je povolené. Reštaurácia mala byť v tom čase už zatvorená, informovala v nedeľu tlačová agentúra AP.



Rakúsky denník Krone napísal, že polícia našla počas bežnej kontroly prezidenta Van der Bellena a jeho manželku v záhrade talianskej reštaurácie po polnoci v nedeľu. Na stole mali poháre s alkoholom. Reštaurácie v Rakúsku musia zatvoriť o 23.00 h SELČ - nariaďujú im to nové predpisy, ktoré zároveň umožnili tento mesiac znovuotvorenie reštaurácií.



Polícia potvrdila Van der Bellenovu prítomnosť na uvedenom mieste.



Rakúska tlačová agentúra APA informovala, že Van der Bellen vyjadril ľútosť nad situáciou. Prezident povedal: "Vyšiel som si s dvoma priateľmi a manželkou na večeru prvýkrát od uzatvorenia krajiny. Zarozprávali sme sa a žiaľ, čas nás prestal zaujímať."



A dodal: "Naozaj ma to mrzí. Bola to chyba."



Rakúsky prezident má prevažne reprezentatívnu úlohu. Pravidlá počas pandémie nového koronavírusu určuje vláda kancelára Sebastiana Kurza.