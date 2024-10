Rakúsky prezident sa po voľbách stretol s lídrami troch hlavných strán

Viedeň 21. októbra (TASR) – Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen prijal v pondelok v rámci konzultácií o zostavení novej vlády predsedov troch najsilnejších strán. Rozhodnutie o ďalšom postupe neprijal, očakáva sa v najbližších dňoch, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry APA.



S prezidentom sa separátne stretli predseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl, šéf Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a doterajší kancelár Karl Nehammer a predseda Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Andreas Babler.



Všetci po asi 50-minútových rozhovoroch s Van der Bellenom odišli z prezidentského sídla Hofburg bez toho, aby novinárom prezradili niečo z obsahu stretnutí. Podľa vlastných slov zaujmú stanovisko až po tom, ako sa vyjadrí prezident.



Hlava štátu vyzvala Kickla, Nehammera a Bablera, aby zistili, ako môžu zostaviť koalíciu schopnú vládnuť. Po pondelkových rozhovoroch nebude situácia zrejme omnoho jasnejšia, konštatovala APA. Nehammer a Babler totiž odmietajú spojenectvo s Kicklom, respektíve FPÖ, čo šéf ľudovcov aj v pondelok potvrdil na sociálnej sieti.



Krajne pravicová FPÖ získala vo voľbách do rakúskej Národnej rady 29. septembra najviac hlasov. ÖVP a SPÖ, ktoré skončili na druhom a treťom mieste, by spoločne mali v parlamente väčšinu len jedného hlasu, čo by naznačovalo potrebu tretieho partnera. Van der Bellen musí zvážiť, či vytvorením vlády poverí niektorého z politikov už teraz, alebo strany opätovne požiada o ďalšie rozhovory.