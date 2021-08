Rakúsky prezident vyzval na prijatie ďalších utečencov z Afganistanu

Alpbach 26. augusta (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen na oficiálnom otvorení Európskeho fóra Alpbach vyzval na prijatie ďalších utečencov z Afganistanu. Vyjadril sa v protiklade s kancelárom Sebastianom Kurzom, ktorý už predtým zdôraznil, že poskytnutie ochrany ďalším ľuďom utekajúcim z tejto stredoázijskej krajiny odmieta, a to napriek súčasnej situácii, keď tam moc prevzalo radikálne hnutie Taliban.



Európska únia a jednotlivé členské štáty majú podľa neho právnu, morálnu a politickú povinnosť ponúknuť ochranu všetkým, ktorí musia svoju vlasť opustiť. Prioritou by malo byť poskytnúť pomoc ženám a dievčatám, ktoré pracovali pre EÚ alebo jej členské štáty, uviedol Van der Bellen podľa agentúry APA.



Počas diskusie po svojom prejave priznal, že Rakúsko skutočne v uplynulých rokoch prijalo mnoho utečencov vrátane afganských občanov. Dodal však: "To je irelevantné. Prijatie 100, 500 alebo 1000 rodín by bolo technicky samozrejme možné." Na argumenty kancelára Kurza týkajúce sa údajných problémov s integráciou Afgancov reagoval slovami, že väčšina z nich sa v krajine správa dobre.



V Rakúsku sa v súčasnosti nachádza viac ako 40.000 Afgancov, čo je ich druhá najväčšia skupina v Európskej únii v pomere k počtu obyvateľov hostiteľskej krajiny. Kurz navrhol, aby sa ľuďom z Afganistanu pomáhalo v susedných krajinách, ktoré by mala v tomto smere podporiť aj EÚ.



Nový šéf Európskeho fóra Alpbach Andreas Treichl vyslovil na úvod podujatia prianie, aby bola Európa dostatočne silná a počas kríz, akou je aktuálne i tá v Afganistane, nebola odkázaná na Spojené štáty.



Európske fórum Alpbach, ktoré sa každoročne od roku 1945 koná v rovnomennej tirolskej obci, tento rok prebieha v termíne 18. augusta - 3. septembra. Odborníci z oblasti vedy, politiky, hospodárstva, kultúry a občianskej spoločnosti sa tento rok venujú viacerým zásadným témam, akými sú napríklad koronavírusová či klimatická kríza a budúcnosť Európy.