Rakúsky princ Ernst August dostal desaťmesačný podmienečný trest

Viedeň 24. marca (TASR) - Desaťmesačný podmienečný trest dostal v utorok princ Ernst August z Hannoveru v procese v rakúskom meste Wels, kde čelil obvineniam z kladenia odporu štátnym orgánom a ublíženia na zdraví. Krajinský súd mu taktiež nariadil viacero príkazov - nasledujúce tri roky sa nesmie zdržiavať vo svojej poľovníckej usadlosti Auerbach in Grünau, nesmie piť alkohol a musí podstúpiť psychoterapiu. Informovala o tom agentúra APA s tým, že rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.



Ernst August sa mal pri troch incidentoch medzi júlom a septembrom 2020 pod vplyvom alkoholu a liekov vyhrážať policajtovi a manželskému páru, ktorý spravuje jeho nehnuteľnosť v Rakúsku a ľahko zraniť ďalšieho policajta.



V júli 2020 privolal políciu s tým, že sa ho údajne jeho zamestnanec pokúsil zabiť. Keď policajti dorazili na miesto, princ sa im vyhrážal, nadával im a následne si zobral brúsič na nôž, ktorý mu však policajti vzali. V putách ho odviezli na psychiatrické oddelenie miestnej nemocnice. On pritom tvrdil, že ho policajti zbili.



Neskôr v júli sa odohral ďalší incident, pri ktorom sa princ z taxíka údajne vyhrážal bejzbalovou pálkou policajtke. Ďalší incident nasledoval v septembri, keď údajne do okna budovy, kde sídli nadácia patriaca jeho rodine, vhodil dopravnú značku a ohrozoval tak zamestnancov žijúcich v tomto dome. V dôsledku tohto činu ho dočasne zadržali.



Súd mu preto tiež zakázal priblížiť sa k niektorým budovám tamojšej Nadácie vojvodu z Cumberlandu, ako aj akýkoľvek kontakt s manželmi spravujúcimi túto budovu. Ako zdôraznila sudkyňa, tieto opatrenia majú 67-ročnému princovi pomôcť, aby sa znova nedostal do problémov.



Princ Ernst August reagoval pobúrene najmä na to, že nesmie bývať vo svojom poľovníckom zámku. "Žijem tu už 50 rokov," povedal s tým, že verdikt súdu považuje za "nemožný" a "nemysliteľný".



Ernst August je pravnukom posledného nemeckého cisára Wilhelma II. Je tiež manželom monackej princeznej Caroline, spolu už však dlhší čas nežijú.