Rakúsky súd oslobodil bývalého diplomata v prípade úniku dokumentov
Autor TASR
Viedeň 22. apríla (TASR) - Rakúsky súd v stredu oslobodil bývalého vysokopostaveného diplomata Johannesa Peterlika, ktorý bol obžalovaný z úniku dôverných dokumentov súvisiacich s otravou novičokom Sergeja Skripaľa v Anglicku v marci 2018. Rozsudok ešte nie je právoplatný, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa prokuratúry Peterlik „vedome zneužil svoju právomoc s úmyslom poškodiť právo Rakúska na prísnu dôvernosť“ a po vynesení rozsudku avizovala, že sa voči oslobodzujúcemu verdiktu súdu odvolá.
Peterlik pôsobil na rakúskom ministerstve zahraničných vecí od roku 1994, bol tiež hovorcom ministerky Benity Ferrerovej-Waldnerovej. V rokoch 2018 až 2020 bol generálnym tajomníkom ministerstva, čo je najvyššia civilná funkcia v rakúskej diplomacii.
V októbri 2018 si „bez oficiálnej nevyhnutnosti“ vyžiadal utajovanú správu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá obsahovala vzorec novičoku – nervovoparalytickej látky vyvinutej v Sovietskom zväze počas studenej vojny.
Správa OPCW obsahovala aj informácie o otrave bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v marci 2018 v Salisbury. Podľa britskej vlády a vyšetrovateľov ju vykonali agenti ruskej GRU Alexander Petrov (Alexander Miškin) a Ruslan Boširov (Anatolij Čepiga), ktorí boli zapletení aj do útoku na muničný sklad v českých Vrběticiach.
Podľa rakúskej prokuratúry Peterlik niekoľko dokumentov OPCW poskytol bývalému pracovníkovi rakúskej spravodajskej služby Egistovi Ottovi, ktorý bol neskôr obvinený zo špionáže v prospech Ruska.
