Rakúsky súd zamietol všetky žaloby v kauze šírenia covidu v Ischgli

Viedeň 23. augusta (TASR) — Rakúsky najvyšší súd zamietol všetkých 130 žalôb jednotlivcov, ako aj hromadnú žalobu na spolkovú krajinu Tirolsko za údajné nezabezpečenie ochrany dovolenkárov pred koronavírusom v známom lyžiarskom stredisku Ischgl v roku 2020. Potvrdila to v stredu hovorkyňa zmieneného súdu, informovala agentúry DPA odvolávajúca sa na rakúske médiá.



Rakúske stredisko Ischgl v Tirolsku sa stalo v marci 2020, na začiatku prvej vlny pandémie, ohniskom nákazy koronavírusom SARS CoV-2. Infikovali sa tam tisíce turistov a koronavírus sa tak rozšíril po Rakúsku aj do viacerých európskych krajín. Prvé prípady infekcie sa zistili už začiatkom marca 2020, stredisko však uzavreli až 13. marca.



Tamojšie úrady tvrdia, že vzhľadom na to, čo bolo v tom čase o nákaze známe, konali zodpovedne. Žalobcovia ich však vinili zo zlyhania pri varovaní pred nebezpečenstvom vírusu.



Rakúsky najvyšší súd sa v júni priklonil na stranu súdu nižšej inštancie a rozhodol, že tirolské úrady nemôžu byť zodpovedné za škody, o akých hovorili nakazení dovolenkári.