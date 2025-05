Rakúsky víťaz Eurovízie požaduje nasledujúci ročník bez účasti Izraela

Viedeň 26. mája (TASR) - Víťaz tohtoročnej piesňovej súťaže Eurovízia vyzval na vylúčenie Izraela z ďalšieho ročníka podujatia. Rakúsky spevák JJ zároveň vyjadril poľutovanie nad účasťou židovského štátu na tohtoročnej súťaži napriek prebiehajúcej vojne v Pásme Gazy, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Eurovízia sa stretla s kritikou za to, že umožnila Izraelu zúčastniť sa na súťaži. Propalestínski aktivisti počas víkendového finále vo švajčiarskom Bazileji zorganizovali protesty. Rusko sa od svojej invázie na Ukrajinu v roku 2022 nemôže zúčastňovať na Eurovízii.



„Je pre mňa veľkým sklamaním, že sa Izrael naďalej zúčastňuje na súťaži,“ povedal 24-ročný kontratenorista v rozhovore pre španielsky denník El País. „Chcel by som, aby sa budúcoročná Eurovízia konala vo Viedni bez Izraela. Závisí to však od rozhodnutia Európskej vysielacej únie. My umelci môžeme vyjadriť len svoj názor na túto tému,“ dodal.



JJ, vlastným menom Johannes Pietsch, vyzval tiež na „väčšiu transparentnosť“ hlasovania verejnosti po tom, ako sa na druhom mieste umiestnila izraelská speváčka Juval Rafaelová. Mladá žena prežila útok palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, čo odštartovalo vojnu v Pásme Gazy.



JJ v domovskom Rakúsku svojimi výrokmi vzbudil nevôľu. Verejnoprávna televízia ORF sa od jeho vyhlásení dištancovala a uviedla, že „odrážajú jeho osobný názor“. Španielsky premiér Pedro Sánchez, jeden z najvýraznejších kritikov izraelskej vlády, v pondelok vyhlásil, že Izrael by mal byť z Eurovízie vylúčený. Vyjadril solidaritu s „ľudom Palestíny, ktorý zažíva nespravodlivosť vojny“. „Nemôžeme dovoliť, aby v kultúre platili dvojaké štandardy,“ povedal Sánchez, narážajúc na zákaz Ruska.



Útok militantov na Izrael si vyžiadal 1218 mŕtvych, väčšinou civilistov. Pri odvetných operáciách izraelskej armády v Pásme Gazy zahynulo už vyše 53.000 ľudí, takisto najmä civilistov.



Izrael sa ocitol pod masívnym medzinárodným nátlakom, aby upustil od intenzívnej vojenskej kampane a umožnil prísun naliehavej humanitárnej pomoci do tejto obliehanej oblasti.