Rakúsky vzdušný priestor narušilo lietadlo NATO letiace v malej výške

Viedeň 10. septembra (TASR) - Lietadlo Severoatlantickej aliancie (NATO) Boeing C-17 v piatok "masívne" narušilo vzdušný priestor Rakúska. Preletelo nad jazerom Attersee neďaleko Salzburgu vo výške len 1000 metrov namiesto predpísaných 10.000 metrov. Oznámilo to rakúske ministerstvo obrany, informovala agentúra DPA.



Ako priblížil hovorca rezortu obrany Michael Bauer, maďarské lietadlo C-17 malo síce povolenie na prelet ponad Rakúsko, avšak malo sa držať vo výške 10.000-11.000 metrov, píše na svojej webstránke stanica ORF. Lietadlo sa podľa slov Bauera správalo ako "niekto, kto jazdí na diaľnici opačným smerom". Porušilo okrem určenej výšky i stanovený smer letu.



Stroj následne dve rakúske lietadlá typu Eurofighter eskortovali do Maďarska, kde majú lietadlá NATO typu C-17 svoje domovské letisko.



K prípadom narušenia vzdušného priestoru v Rakúsku dochádza síce 30- až 50-krát za rok, avšak piatkový incident bol najvážnejším narušením rakúskeho vzdušného priestoru za posledných 20 rokov, upozornil hovorca ministerstva.



Dodal, že zatiaľ nie je známe, prečo pilot letel tak nízko nad zemou. Pohrozil, že to nezostane bez dôsledkov. "Momentálne nemáme informácie o technickej poruche - to sa v každom prípade prešetrí," uviedol.