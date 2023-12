Rakva Karla Schwarzenberga je už na Pražskom hrade

Praha 9. decembra (TASR) - Rakvu so spopolnenými pozostatkami bývalého českého ministra zahraničných vecí, poslanca a senátora Karla Schwarzenberga previezli v sobotu v ranných hodinách do Katedrály sv. Víta na Pražskom hrade, kde sa napoludnie uskutoční zádušná omša. TASR informuje podľa servera Novinky.cz.



Rakva, v ktorej je uložená urna, bola do katedrály prevezená z maltézskeho rádového Kostola Panny Márie pod reťazou na Malej Strane v Prahe, kde bola od stredy vystavená a kde sa s príslušníkom jedného z najstarších európskych šľachtických rodov lúčili tisíce ľudí.



Na zádušnej omši, ktorou sa skončí posledná rozlúčka, sa z kapacitných dôvodov budú môcť v katedrále okrem rodiny zúčastniť iba pozvaní hostia. Verejnosť bude môcť obrad sledovať na veľkoplošnej obrazovke na Hradčianskom námestí.



Omšu bude slúžiť pražský arcibiskup Jan Graubner spolu s ďalšími duchovnými a posledná rozlúčka prebehne so štátnymi poctami.



Po skončení pohrebu a smútočnom sprievode bude rakva v sprievode polície prevezená na zámok Orlík v južných Čechách. Na pohrebe sa zúčastní mnoho zahraničných hostí vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej.