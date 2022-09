Rakva s pozostatkami Alžbety II. dorazila do Edinburghu

Edinburgh 11. septembra (TASR) - Rakva s pozostatkami zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. v nedeľu dorazila na zámok Holyrood v Edinburghu, ktorý je oficiálnym sídlom britského panovníka v Škótsku. Od štvrtka sa rakva nachádzala na Balmorale, kde sa s kráľovnou mohli rozlúčiť jej najbližší príbuzní. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Pohrebné vozidlo, ktoré viedlo sprievod so siedmimi autami, opustilo zámok Balmoral, kde kráľovná zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov, v nedeľu o 10.00 h miestneho času (11.00 h SELČ). Vozidlo absolvovalo 290 kilometrov dlhú trasu, prechádzalo aj ulicami miest lemovanými smútiacimi ľuďmi.



Alžbetin najstarší syn, kráľ Karol III., a jeho súrodenci princezná Anna a princovia Andrew a Edward v pondelok rakvu odprevadia ku Katedrále svätého Egídia v Edinburghu, kde bude verejne vystavená na 24 hodín. Potom ju v utorok letecky prepravia do Londýna a následne prevezú autom do Buckinghamského paláca.



Pohreb najdlhšie slúžiacej britskej panovníčky Alžbety II. bude v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ).