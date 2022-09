Rakvu Alžbety II. previezli do Londýna

Pohrebný voz vezúci rakvu s telesnými pozostatkami zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. odchádza z letiska RAF Northolt v Londýne 13. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 13. septembra (TASR) - Rakvu s pozostatkami britskej kráľovnej Alžbety II. v utorok večer letecky priviezli do Londýna. Lietadlo pristálo na základni Britského kráľovského letectva (RAF) Northolt. TASR správu prevzala z agentúry AP.Rakvu do Londýna previezli zo škótskeho Edinburghu, kde bola od pondelka vystavená s poctami v Katedrále svätého Egídia. Sprievod z katedrály zamieril na edinburské letisko popoludní po 16.30 h miestneho času (17.30 h SELČ). Pozdĺž jeho trasy sa zhromaždili davy ľudí, píše BBC. Zosnulú panovníčku na tejto ceste sprevádzala jej dcéra princezná Anna.Lietadlo typu Boeing C-17 Globemaster s pozostatkami kráľovnej pristálo okolo 19.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) na leteckej základni Northolt pri Londýne. Tento typ lietadiel pomáha pri dovoze humanitárnej pomoci a zbraní na Ukrajinu a pri evakuácii ľudí z Afganistanu v lete 2021, píše BBC s odvolaním sa na príslušníkov RAF.Na základni boli prítomní i britská premiérka Liz Trussová, minister obrany Ben Wallace a vojenská čestná stráž. Rakvu majú previezť do Buckinghamského paláca, londýnskeho sídla kráľovskej rodiny, kde sa večer zhromaždil dav ľudí.Alžbetina rakva bude od stredy na štyri dni vystavená so štátnymi poctami vo Westminster Hall, najstaršej časti Westminsterského paláca. Pohreb sa uskutoční 19. septembra.Vo Westminsterskom paláci sídlia Dolná snemovňa a Snemovňa lordov britského parlamentu. Pôvodný palác po požiari v 19. storočí prestavali v novogotickom štýle a v roku 1987 bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jeho súčasťou je veža hovorovo nazývaná Big Ben. V roku 2012 ju premenovali na Elizabeth Tower na počesť diamantového jubilea panovania kráľovnej Alžbety II.