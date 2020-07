Rakvu s Lewisom previezli cez most v Alabame, na ktorom pochodoval

Washington 27. júla (TASR) - Rakvu s pozostatkami zosnulého amerického kongresmana a aktivistu za ľudské práva Johna Lewisa v nedeľu previezli cez ten istý most v štáte Alabama, kde Lewis pred vyše 50 rokmi pochodoval za právo hlasovať. Informovali o tom miestne médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Zábery spravodajskej televízie CNN zachytávali vlajkou zahalenú rakvu na voze ťahanom koňmi, ako prechádza cez Most Edmonda Pettusa v meste Selma v Alabame, na ktorom Lewisa a ďalších 600 pokojných protestujúcich v roku 1965 zbili štátni policajti. Pochod mal namierené zo Selmy do Montgomery, hlavného mesta štátu Alabama. Policajti vtedy brutálne zbili aj Lewisa a táto udalosť pomohla vyburcovať odpor proti rasovému útlaku v USA.



Pochod a násilie proti demonštrantom donútili vtedajšieho prezidenta Lyndona Johnsona konať rýchlejšie a ešte koncom toho roka podpísal Zákon o volebných právach, zakazujúci rasovú diskrimináciu v hlasovaní.



Nedeľa bola druhým dňom šesťdňového programu na počesť zosnulého zákonodarcu. Pohrebný obrad sa má konať v jeho rodnom meste Troy v Alabame v sobotu 1. augusta.



V pondelok a v utorok bude rakva pre verejnosť vystavená na vrchu Východného schodiska amerického Kapitolu vo Washingtone, teda sídla Kongresu. Z dôvodu pandémie nového koronavírusu budú pre ľudí platiť opatrenia sociálneho odstupu.



Štátna ceremónia a smútočný obrad sa budú v stredu a vo štvrtok konať aj v štáte Georgia, kde bol Lewisov volebný obvod. Demokrat Lewis bol do Snemovne reprezentantov zvolený v roku 1986, zastupoval práve štát Georgia a zaznamenal úspešnú politickú kariéru.



Lewis zomrel 17. júla vo veku 80 rokov.



Afroameričan Lewis patril medzi najmladších členov skupiny aktivistov Freedom Riders, ktorí začiatkom 60. rokov bojovali proti rasovej segregácii v dopravnom systéme Spojených štátov.



Lewis bol posledným žijúcim členom "veľkej šestice" aktivistov pod vedením amerického černošského kazateľa a bojovníka za rasovú rovnoprávnosť Martina Luthera Kinga. V roku 1963 pomáhal organizovať historický pochod na Washington.



Bol zástancom prístupu Kinga, ktorý presadzoval nenásilný zápas za práva v Kongrese, a v roku 2011 dostal Lewis Prezidentskú medailu slobody, jedno z dvoch najvyšších civilných vyznamenaní v USA.



"Amerika dnes smúti nad stratou jedného z najväčších hrdinov svojich dejín," uviedla 17. júla vo vyhlásení predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Lewisa označila za "titana ľudskoprávneho hnutia, ktorého láskavosť, viera a statočnosť utvárali náš národ".