Rakvu s pozostatkami Alžbety II. prepravujú z Balmoralu do Edinburghu

Edinburgh 11. septembra (TASR) - Tri dni po smrti britskej kráľovnej Alžbety II. bude môcť verejnosť v nedeľu po prvý raz vzhliadnuť rakvu s jej pozostatkami, ktoré o 10.00 h miestneho času (11.00 h SELČ) vyniesli zo škótskeho zámku Balmoral, a cez viaceré zastávky sa počas šesťhodinovej cesty dostane až do škótskeho hlavného mesta Edinburgh. Od štvrtka sa rakva nachádzala na Balmorale, kde sa s kráľovnou mohli rozlúčiť jej najbližší príbuzní. TASR správu prevzala z agentúry DPA a britských médií.



Na okraji cesty, kadiaľ bude rakva s kráľovnou, prikrytá kráľovskou vlajkou a kvetmi, putovať, sa očakávajú tisíce ľudí, ktorí jej budú chcieť prejaviť poslednú úctu. Počas 280-kilometrovej trasy budú pozostatky kráľovnej prepravené okrem iného cez mestá Aberdeen, Dundee a Perth. Okolo 16.00 h (17.00 h SELČ) by mala doraziť na Zámok Holyrood v Edinburghu, ktorý je oficiálnym sídlom britského panovníka v Škótsku. Tam zostane po zvyšok dňa.



Alžbetin najstarší syn, kráľ Karol III., a jeho súrodenci - princezná Anna a princovia Andrew a Edward v pondelok rakvu odprevadia ku Katedrále svätého Egídia v Edinburghu, kde bude verejne vystavená na 24 hodín predtým, než ju v utorok letecky prepravia do Londýna a následne prevezú autom do Buckinghamského paláca.



V stredu 14. septembra rakvu kráľovnej Alžbety II. vystavená so štátnymi poctami vo Westminster Hall - najstaršej časti Westminsterského paláca.



Pohreb britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov, bude v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ), potvrdil v sobotu Buckinghamský palác. Pozostatky kráľovnej následne prevezú do Kaplnky svätého Juraja na Windsorskom hrade, kde ich uložia do hrobu.